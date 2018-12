கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் : இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச்சு + "||" + #INDvAUS second test: Australia win the toss and elect to bat first in Perth.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் : இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச்சு