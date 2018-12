கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் 287 ரன் இலக்கு: இந்திய அணி தோல்வியை தவிர்க்குமா? + "||" + Target of 287 in 2nd Test against Australia: Will India defeat India?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்டில் 287 ரன் இலக்கு: இந்திய அணி தோல்வியை தவிர்க்குமா?