கிரிக்கெட்

ஐபில் போட்டியில் இதுவரை அதிக தொகை கொடுத்து ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியல் + "||" + IPL match So far more money List of bidders taken at auction

ஐபில் போட்டியில் இதுவரை அதிக தொகை கொடுத்து ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியல்