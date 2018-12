கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்து–இலங்கை அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது + "||" + Between New Zealand and Sri Lanka teams First Test match Done in the draw

நியூசிலாந்து–இலங்கை அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது