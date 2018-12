கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி 585 ரன்கள் குவித்து ‘டிக்ளேர்’ + "||" + Test match against Sri Lanka in New Zealand on 585 runs in 'Declar'

