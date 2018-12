கிரிக்கெட்

மெல்போர்ன் டெஸ்டில் இந்தியா 346 ரன்கள் முன்னிலை: பும்ராவின் வேகத்தில் சிதறியது ஆஸ்திரேலியா - 151 ரன்னில் ஆல்-அவுட் + "||" + India 346 runs in Test cricket: At the speed of Boomra Scattered Australia - All-out in 151 runs

மெல்போர்ன் டெஸ்டில் இந்தியா 346 ரன்கள் முன்னிலை: பும்ராவின் வேகத்தில் சிதறியது ஆஸ்திரேலியா - 151 ரன்னில் ஆல்-அவுட்