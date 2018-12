கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி மெல்போர்ன் டெஸ்டில் இந்தியா அபார வெற்றி: தொடரில் 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை + "||" + India defeated Australia to win in Melbourne Test: 2-1 in the series

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி மெல்போர்ன் டெஸ்டில் இந்தியா அபார வெற்றி: தொடரில் 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை