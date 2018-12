கிரிக்கெட்

குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து மும்பைக்கு பறந்த ரோகித் சர்மா + "||" + New Father Rohit Sharma Leaves For Mumbai, Will Miss Fourth Test

குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து மும்பைக்கு பறந்த ரோகித் சர்மா