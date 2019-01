கிரிக்கெட்

‘இந்திய அணியின் சிறந்த பேட்டிங் இது கிடையாது’ - சேப்பல் + "||" + 'It's not the best Indian paddle' - Chappell

‘இந்திய அணியின் சிறந்த பேட்டிங் இது கிடையாது’ - சேப்பல்