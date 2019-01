கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் பொறுப்பு கேப்டனாக டீன் எல்கர் நியமனம் + "||" + Dean Elgar appointed as the captain of the South African team

தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் பொறுப்பு கேப்டனாக டீன் எல்கர் நியமனம்