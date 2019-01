கிரிக்கெட்

‘பாண்ட்யா, ராகுலின் கருத்துக்கு ஆதரவளிக்க மாட்டோம்’ - இந்திய கேப்டன் கோலி பேட்டி + "||" + 'Pandya, Rahul's opinion will not support us' - Indian captain Virat kohli interview

‘பாண்ட்யா, ராகுலின் கருத்துக்கு ஆதரவளிக்க மாட்டோம்’ - இந்திய கேப்டன் கோலி பேட்டி