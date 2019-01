கிரிக்கெட்

முழங்கை காயத்தால் பின்னடைவை சந்திக்கும் ஸ்டீவன் சுமித் - ஐ.பி.எல். போட்டியில் விளையாட முடியாது + "||" + Steven Smith meets the knee injury - IPL Can not play in the match

