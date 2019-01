கிரிக்கெட்

பெண்கள் சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் 14 ரன்னில் சுருண்ட சீனா + "||" + In Women's International 20 Over cricket China stuck in 14 runs

பெண்கள் சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் 14 ரன்னில் சுருண்ட சீனா