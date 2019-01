கிரிக்கெட்

1980-ம் ஆண்டுகளில் இருந்த வெஸ்ட்இண்டீஸ் போன்று இந்திய கிரிக்கெட் அணி மிகவும் வலுவாக உள்ளது - ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் டீன் ஜோன்ஸ் பாராட்டு + "||" + The Indian cricket team is stronger like West Indies in the 1980s - former Australian player Dean Jones Complimentary

