கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: சரிவை சமாளித்தது ஆஸ்திரேலியா ஹெட், லபுஸ்சானே அரைசதம் அடித்தனர் + "||" + First Test against Sri Lanka: Australia weathered the downturn

இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: சரிவை சமாளித்தது ஆஸ்திரேலியா ஹெட், லபுஸ்சானே அரைசதம் அடித்தனர்