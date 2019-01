கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3 -வது ஒரு நாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி, தொடரை வென்றது + "||" + India wins 3rd ODI against New Zealand by 7 wickets

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3 -வது ஒரு நாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி, தொடரை வென்றது