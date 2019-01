கிரிக்கெட்

200-வது ஒருநாள் போட்டி தோல்வி ஒரு மோசமான ஆட்டம். யாரும் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை- ரோகித் சர்மா + "||" + IND vs NZ 4th ODI: One of our worst batting performances, says Rohit Sharma

