கிரிக்கெட்

மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது நியூசிலாந்து + "||" + India vs New Zealand: Mithali Raj completes 200 ODIs to set new record in women's cricket

மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது நியூசிலாந்து