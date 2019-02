கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்டில் ‘பவுன்சர்’ பந்து தாக்கி நிலைகுலைந்து விழுந்த இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர் + "||" + Sri Lankan cricketer who has fallen in a bouncer against Australia in the Test series against Australia

