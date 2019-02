கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி ஒரு நாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி: தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது + "||" + India win in last one-day match against New Zealand: The series was Captured in 4-1

