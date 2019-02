கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் 20 ஓவர் கிரிக்கெட்:80 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி தோல்வி + "||" + The first 20 over against New Zealand: the Indian team have failed

