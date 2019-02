கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு - ஸ்டார்க், மிட்செல் மார்சுக்கு இடமில்லை + "||" + One Day Against India: Australian team announcement - Stark, Mitchell Mars has no place

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு - ஸ்டார்க், மிட்செல் மார்சுக்கு இடமில்லை