கிரிக்கெட்

2-வது 20 ஓவர் போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு பதிலடி: இந்திய அணி அபார வெற்றி - குருணல் பாண்ட்யா, ரோகித் சர்மா அசத்தல் + "||" + New Zealand in the 2nd match of the 20th over: Indian team win - Gurunal Pandya, Rohit Sharma Wacky

2-வது 20 ஓவர் போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு பதிலடி: இந்திய அணி அபார வெற்றி - குருணல் பாண்ட்யா, ரோகித் சர்மா அசத்தல்