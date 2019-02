கிரிக்கெட்

கடைசி போட்டியிலும் இந்தியாவை தோற்கடித்து நியூசிலாந்து பெண்கள் அணி வெற்றி + "||" + New Zealand won the women team by defeating India in the final

கடைசி போட்டியிலும் இந்தியாவை தோற்கடித்து நியூசிலாந்து பெண்கள் அணி வெற்றி