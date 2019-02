கிரிக்கெட்

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 2–வது ஆட்டத்திலும் நியூசிலாந்து அணி அபார வெற்றி கப்தில் சதம் விளாசினார் + "||" + Against Bangladesh New Zealand's team victory in the 2nd game

