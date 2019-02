கிரிக்கெட்

மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்காத வரை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியுடன் விளையாட மாட்டோம் - ஐ.பி.எல். சேர்மன் ராஜீவ் சுக்லா தகவல் + "||" + We will not play with Pakistan cricket unless the federal government is permitted - IPL Chairman Rajiv Shukla reported

