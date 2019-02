கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுடனான அனைத்து தொடர்புகளையும் துண்டிக்க வேண்டும்; சவுரவ் கங்குலி + "||" + Sourav Ganguly wants severing all sporting ties with Pakistan after Pulwama attack

