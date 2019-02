கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்க மண்ணில் முதல்முறையாக டெஸ்ட் தொடரை வென்று வரலாறு படைத்தது இலங்கை அணி + "||" + Sri Lanka team have won the Test series for the first time in South Africa

