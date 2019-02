கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட்: 2-வது ஆட்டத்திலும் இந்தியா தோல்வி + "||" + 20 Over cricket: India lost in the 2nd Match

20 ஓவர் கிரிக்கெட்: 2-வது ஆட்டத்திலும் இந்தியா தோல்வி