கிரிக்கெட்

கடைசி ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்தை பந்தாடியது வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 19 பந்தில் அரைசதம் விளாசினார், கெய்ல் + "||" + Last one day in cricket England against West Indies team win - Half a bit of 19 balls, Gayle

