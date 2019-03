ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது, 2-வது பாதியில் பந்து வீசுவதற்காக இந்திய அணி களமிறங்கியது. அப்போது மைதானத்திற்குள் நுழைந்த ரசிகர் ஒருவர் டோனியை தொட முயன்றார்.

அப்போது ரசிகரின் கையில் சிக்காமல், வீரர்கள் பின்னால் ஒளிந்தும், ஓடி ஆடியும் விளையாட்டு காண்பித்த டோனி, ஒரு கட்டத்தில் ரசிகரை கட்டியணைத்து நெகிழ்ச்சி அடையச் செய்தார்.

There are only a few who can do things like MS Dhoni does. It is not just his batting, keeping and captaincy but playing hide and seek with his fans also #MSDhoni#Dhoni#Viratkohlipic.twitter.com/fUp1Audjfw