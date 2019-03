கிரிக்கெட்

இந்த ஆண்டுக்கான இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய ஒப்பந்தத்தில் ரிஷாப் பான்ட் உள்பட 25 வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய் நீக்கம் + "||" + For this year In the Indian Cricket Board contract 25 players including Rishabh Band

இந்த ஆண்டுக்கான இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய ஒப்பந்தத்தில் ரிஷாப் பான்ட் உள்பட 25 வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய் நீக்கம்