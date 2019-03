கிரிக்கெட்

‘இந்திய அணியினர் ராணுவ தொப்பி அணிந்து விளையாட அனுமதி அளித்தோம்’ - ஐ.சி.சி. விளக்கம் + "||" + "Indian team allowed us to wear an army cap" - ICC Description

‘இந்திய அணியினர் ராணுவ தொப்பி அணிந்து விளையாட அனுமதி அளித்தோம்’ - ஐ.சி.சி. விளக்கம்