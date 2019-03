கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தோல்வி - தொடரை பறிகொடுத்தது + "||" + The Indian team lost in the last match against Australia - lost the series

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தோல்வி - தொடரை பறிகொடுத்தது