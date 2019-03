கிரிக்கெட்

அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி முதன்முறையாக டெஸ்ட் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றி + "||" + Test match; Afghanistan defeated Ireland for the first time

அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி முதன்முறையாக டெஸ்ட் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் வெற்றி