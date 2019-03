கிரிக்கெட்

விராட்கோலி கேப்டன்சியில் இன்னும் நீண்ட தொலைவு செல்ல வேண்டும் - கவுதம் கம்பீர் + "||" + Indian cricketer Virat Kohli Lets go a long way in the captaincy Gautam Gambhir

விராட்கோலி கேப்டன்சியில் இன்னும் நீண்ட தொலைவு செல்ல வேண்டும் - கவுதம் கம்பீர்