கிரிக்கெட்

விடாமுயற்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் அஜித் வடேகர் + "||" + Ajith Wadekar is an example of perseverance

விடாமுயற்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் அஜித் வடேகர்