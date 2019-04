கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி ஒரு நாள் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி + "||" + The Australian team won the last one-day match against Pakistan

