கிரிக்கெட்

‘கடைசி கட்ட விக்கெட் சரிவை பார்த்து பேச்சே வரவில்லை’ - டெல்லி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் கருத்து + "||" + ''The last stage wicket collapse did not come to pace' - Delhi captain shreyas iyar commented

‘கடைசி கட்ட விக்கெட் சரிவை பார்த்து பேச்சே வரவில்லை’ - டெல்லி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் கருத்து