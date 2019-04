கிரிக்கெட்

12 மணி நேரத்தில் இரண்டு நாடுகளில் விளையாடிய மலிங்கா மொத்தம் 10 விக்கெட் வீழ்த்தினார் + "||" + Malinga played in both countries A total of 10 wickets fell

12 மணி நேரத்தில் இரண்டு நாடுகளில் விளையாடிய மலிங்கா மொத்தம் 10 விக்கெட் வீழ்த்தினார்