கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் 5-வது வெற்றியை பெறப்போவது யார்? சென்னை-கொல்கத்தா அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை + "||" + IPL Who will win the 5th win in cricket? Chennai-Kolkata teams today are tested

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் 5-வது வெற்றியை பெறப்போவது யார்? சென்னை-கொல்கத்தா அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை