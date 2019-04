கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் மாற்று வீரர்களாக ரிஷாப் பான்ட், அம்பத்தி ராயுடு தேர்வு + "||" + As the replacement players of the Indian team Rishabh Band, Ambati Rayudu Selection

