கிரிக்கெட்

ஐதராபாத் அணியிடம் தோல்வி: நல்ல தொடக்கத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள தவறி விட்டோம் சென்னை பொறுப்பு கேப்டன் ரெய்னா சொல்கிறார் + "||" + We failed to take advantage of good start Chennai captain Captain Raina says

ஐதராபாத் அணியிடம் தோல்வி: நல்ல தொடக்கத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள தவறி விட்டோம் சென்னை பொறுப்பு கேப்டன் ரெய்னா சொல்கிறார்