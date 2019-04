கிரிக்கெட்

மும்பை அணியிடம் தோல்வி: கடைசி 3 ஓவரில் விட்டுக்கொடுத்த ரன் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது டெல்லி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் கருத்து + "||" + Compromised in the last 3 overs The run was changing the course of the game

மும்பை அணியிடம் தோல்வி: கடைசி 3 ஓவரில் விட்டுக்கொடுத்த ரன் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது டெல்லி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் கருத்து