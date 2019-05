கிரிக்கெட்

விராட்கோலியுடன் வாக்குவாதம் பெங்களூரு ஸ்டேடியத்தின் அறை கதவை உடைத்த நடுவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகோள் + "||" + Argue with Virgololi The arbitrator who broke the door of the Bangalore Stadium

விராட்கோலியுடன் வாக்குவாதம் பெங்களூரு ஸ்டேடியத்தின் அறை கதவை உடைத்த நடுவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகோள்