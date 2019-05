தோனிக்கு உதவி பண்ணுங்கப்பா...சென்னை IIT செமஸ்டர் தேர்வில் டோனி குறித்து கேள்வி

நடைபெற்று வரும் 12வது ஐபிஎல் தொடரில் லீக் ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்து, பிளேஆப் சுற்று போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. இந்த தொடரில் டாஸ் வெல்வது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை பெங்களூரு அணியிடமிருந்தே அறிந்து கொள்ள முடியும்.

14 லீக் ஆட்டங்களில் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் விராட் கோலியால் வெறும் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே டாஸ் வெல்ல முடிந்தது. இரவு நேர பனிப்பொழிவு ஆட்டத்தில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற நிலையில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் முக்கியத்துவம் பெரும் என்ற சூழலில் பெங்களூரு அணி புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கி போட்டியில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது.

இந்த முக்கியத்துவத்தையும், சமீபத்திய ட்ரெண்டிங்குகளையும் கணக்கில் கொண்டு சென்னை IIT-M நடத்திய செமஸ்டர் தேர்வில் இது குறித்த கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்டீரியல் & எனர்ஜி பேலன்ஸ் பாடப்பிரிவின் செமஸ்டர் தேர்வு கடந்த மே 6ம் தேதியன்று நடைபெற்றது, இதில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர்பான கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது.

“பகலிரவு ஆட்டங்களில் பனிப்பொழிவு அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. அவுட்பீல்டில் பந்து செல்லும் போது பந்து ஈரமாவதன் காரணமாக ஸ்பின்னர்களுக்கு சரியான க்ரிப் கிடைக்காமலும், பந்தை சரிவர சுழல வைக்க இயலாமல் போகிறது. வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கோ சரியான இலக்கில் பந்தை வீச முடியாமல் போகிறது.

இது பீல்டிங் செய்யும் அணிக்கு பாதகமாக அமைந்து விடுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் மே-7ம் தேதி முதலாவது குவாலிபையர் ரவுண்டில் சென்னை மற்றும் மும்பை அணிகள் மோதவுள்ளன. போட்டி தொடங்கும் போது 39 டிகிரியாக இருக்கும் வெப்பநிலை இரண்டாவது இன்னிங்ஸின் தொடக்கத்தில் 27 டிகிரியாக குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் சென்னை கேப்டன் டோனி டாஸ் வென்றால், அவரை முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்துவீர்களா அல்லது பீல்டிங் செய்ய கூறுவீர்களா?” என்று 5 மதிப்பெண்கள் கொண்ட அந்த கேள்வி உள்ளது.

இது தொடர்பாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த வினாத்தாளை பதிவிட்டு, இந்த வினாத்தாளை தயாரித்த சென்னை IIT-M தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் பேராசிரியர் விக்னேஷை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளது.

இருப்பினும் மே 7ம் தேதி மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற கேப்டன் டோனி முதலில் பேட்டிங்கையே தேர்ந்தெடுத்தார். இப்போட்டியில் 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி, மும்பை இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

