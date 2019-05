கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து–பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான 2–வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் இன்று நடக்கிறது + "||" + Between England and Pakistan teams The 2nd day of cricket is going on today

