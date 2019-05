கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 4-வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றி - தொடரையும் கைப்பற்றியது + "||" + 4th one-day cricket against Pakistan: The England team won a great victory - also win the series

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 4-வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றி - தொடரையும் கைப்பற்றியது