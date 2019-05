கிரிக்கெட்

“இந்த உலக கோப்பை மிகவும் சவால்மிக்கதாக இருக்கும்” - இந்திய கேப்டன் கோலி + "||" + "This World Cup is very challenging" - Indian captain kohli

“இந்த உலக கோப்பை மிகவும் சவால்மிக்கதாக இருக்கும்” - இந்திய கேப்டன் கோலி