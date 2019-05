கிரிக்கெட்

விராட் கோலி உள்பட உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளின் கேப்டன்கள் இங்கிலாந்து ராணியுடன் சந்திப்பு + "||" + captains meet queen elizabeth before the commencement of cwc19

